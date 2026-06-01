ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Transavia verwacht komende weken geen vluchten meer te schrappen

Economie
door anp
maandag, 01 juni 2026 om 13:11
anp010626100 1
SCHIPHOL (ANP) - Luchtvaartmaatschappij Transavia verwacht de komende weken geen vluchten meer te hoeven annuleren na de problemen van vorige week. Toen gingen er 22 vluchten op het laatste moment niet door vanwege allerlei onverwachte technische problemen en langere wachttijden op onderdelen. "Dat was een hele uitzonderlijke week, maar we staan er inmiddels weer goed voor", zegt een woordvoerster.
Normaal gesproken hoeft Transavia naar eigen zeggen geen vluchten te annuleren om deze redenen. Nu ging het om minder dan een half procent van het totaal. "In onze hele vlootplanning houden we er rekening mee dat we een keer een reservetoestel nodig hebben. Nu kwamen er allemaal dingen samen, waardoor we bepaalde vluchten niet konden laten vertrekken. Alles is weer gefixt en de capaciteit is weer op orde", aldus de woordvoerster.
Daarmee zijn de problemen anders dan enkele zomers geleden. Toen kampte Transavia met een tekort aan toestellen, waardoor er veel meer vluchten moesten worden geannuleerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

128601290 m

Dit is waarom je verkoudheid maar niet over gaat

blauw-verkeersbord-1200x675

Nieuw Frans verkeersbord met blauwe ruit kan je deze zomer 135 euro kosten

generated-image (5)

Het einde van goedkoop

87235428_m

Japan heeft elegante en zeer effectieve oplossing tegen files: ‘Laten we dit ook in Nederland doen’

mens_chemische_bouwstoffen_hero

Wat kost een mens? 100 euro

188144660_m

Thuisbatterijen zijn populairder dan ooit, maar hoe zit het met de terugverdientijd?

Loading