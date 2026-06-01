Vallejo krijgt boete om seksisme tegen umpire op Roland Garros

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 12:44
PARIJS (ANP/BELGA) - Tennisser Adolfo Daniel Vallejo heeft een boete van 65.000 euro gekregen vanwege seksistische opmerkingen aan het adres van een vrouwelijke umpire op Roland Garros. Dat maakte Amélie Mauresmo, directeur van het Franse grandslamtoernooi, maandag bekend.
De 22-jarige Paraguayaan liet zich vorige week tijdens een spannende vijfsetter tegen het 19-jarige Franse talent Moise Kouame gaan tegenover de scheidsrechter. Hij zei onder meer dat "dit soort wedstrijden door een man moet worden geleid" omdat het "voor een vrouw erg moeilijk is om dat te doen". "Het is een zeer veeleisend publiek en er is veel kracht voor nodig om je tegen het publiek te verzetten", zei de nummer 71 van de wereldranglijst die de partij verloor.
Volgens de toernooidirecteur zijn "dergelijke feiten niet aanvaardbaar voor ons, voor het toernooi, voor de federatie".
De hoogte van de boete komt overeen met de helft van het prijzengeld dat Vallejo heeft verdiend met het behalen van de tweede ronde in Parijs.
