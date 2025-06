Tennisster Lamens voor het eerst naar kwartfinales Libéma Open

ROSMALEN (ANP) - Tennisster Suzan Lamens heeft voor het eerst de kwartfinales bereikt van het Libéma Open in Rosmalen. Op het gras van het Autotron rekende de nummer 1 van Nederland af met de Amerikaanse Ann Li: 7-6 (4) 7-6 (5).

Vorig jaar strandde de 25-jarige Lamens in de tweede ronde tegen viervoudig grandslamwinnares Naomi Osaka. Met nummer 53 van de wereld Li trof ze dit keer een minder grote naam.

De in Berkel en Rodenrijs geboren Lamens neemt het in de kwartfinales op tegen de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto, die in de eerste ronde Arianne Hartono uitschakelde.