Trump benoemt techprominenten tot nieuwe adviesraad, Musk niet

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuwe adviesraad voor technologie opgericht met prominente leden als Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en Nvidia-topman Jensen Huang. Trumps voormalige nauwe bondgenoot Elon Musk is een opvallende afwezige.

Het adviesorgaan zal volgens het Witte Huis aanbevelingen doen aan de president over hoe de Verenigde Staten hun leidende positie op het gebied van wetenschap en technologie kunnen versterken.

Andere bekende namen in de adviesraad zijn medeoprichter Sergey Brin van Google, oprichter Michael Dell van de gelijknamige computerfabrikant en softwaremiljardair Larry Ellison. Die laatste staat ook bekend als Trump-supporter.

Musk, de topman van Tesla en de rijkste persoon ter wereld, was vorig jaar een belangrijke adviseur van Trump voor overheidsbezuinigingen, maar hij en de president kregen ruzie over een grote belastingwet. Sindsdien zijn er wel tekenen van toenadering. De oude hechte band is echter niet hersteld.