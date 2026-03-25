Wetenschappers rangschikken 9 wellnessgewoonten: zó haal je de meeste gelukswinst

Wetenschappers hebben in een mega‑analyse 9 populaire wellnessgewoonten vergeleken, van yoga tot dankbaarheidsoefeningen. Hun belangrijkste conclusie: bewegen werkt, maar bewegen in combinatie met een mentale ‘boost’ werkt nog beter.[

De verrassende nummer 1

In de grootste vergelijking ooit van welzijnsinterventies , met 183 gerandomiseerde onderzoeken en bijna 23.000 deelnemers, blijken interventies die lichaamsbeweging combineren met een psychologische techniek bovenaan te eindigen. Denk aan zogenaamde ‘awe walks’: wandelingen waarbij je expliciet wordt gevraagd te letten op wat groots, mooi of nieuw is in je omgeving. Ook wandelen plus meditatie of mindfulness valt in deze categorie en levert een duidelijk extra effect op het geluksgevoel.

De ranglijst van 9 gewoonten

Lichaamsbeweging in combinatie met een psychologische interventie Yoga Mindfulness Compassiegerichte interventies Lichaamsbeweging op zich Een enkele positieve psychologische interventie (bijv. dankbaarheid) Gecombineerde psychologische interventies Acceptatie- en commitmenttherapie (ACT) Meerdere positieve psychologische interventies (bijv. dankbaarheid plus daden van vriendelijkheid) in combinatie met educatieve benaderingen

Na de combinatie van beweging en mentale interventie volgen yoga, mindfulness en compassiegerichte oefeningen als stevig onderbouwde technieken om je welzijn te verhogen. Gewone lichaamsbeweging op zich doet het bijna net zo goed als veel vormen van psychologische hulp, wat de onderzoekers zien als een kans voor laagdrempelig gezondheidsbeleid. Verder op de lijst staan dankbaarheidsoefeningen, acceptatie‑ en commitmenttherapie en combinaties van positieve psychologie met educatie; die helpen wel, maar iets minder sterk.

Wat dit betekent voor jou

Voor beleidsmakers is de boodschap dat er niet één zaligmakende route naar geluk bestaat, maar meerdere paden met vergelijkbare effecten. Voor gewone stervelingen is de praktische les eenvoudiger: koppel beweging aan mentale aandacht – bewonderend wandelen, mindful hardlopen, yoga met focus – en je krijgt de meeste ‘gelukswinst’ per minuut. Dat past naadloos in een tijd waarin mentale gezondheid onder druk staat en de roep om betaalbare, schaalbare oplossingen groeit.