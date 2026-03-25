Jury: Meta en Google aansprakelijk voor socialemediaverslaving

Economie
door Redactie
woensdag, 25 maart 2026 om 18:48
bijgewerkt om woensdag, 25 maart 2026 om 18:55
anp250326175 1
Meta en Google zijn aansprakelijk voor een verslaving die een Amerikaanse vrouw zegt te hebben ontwikkeld voor socialemedia-apps zoals Instagram en YouTube, zo heeft een jury in Los Angeles geoordeeld. De bedrijven moeten wat de juryleden betreft een schadevergoeding van 3 miljoen dollar betalen.
Het is voor het eerst dat in een rechtszaak in de Verenigde Staten een oordeel wordt geveld over de verantwoordelijkheid van techbedrijven voor verslaving aan sociale media. Daarmee kan de rechtszaak de toon zetten voor duizenden vergelijkbare aanklachten en schadeclaims.
De zaak draait om een inmiddels 20-jarige vrouw. Ze zei op jonge leeftijd verslaafd te zijn geraakt aan sociale media, wat tot depressie en suïcidale gedachten leidde. Daarbij stelde ze dat het ontwerp van de apps, bedoeld om de aandacht van gebruikers lange tijd vast te houden, haar mentale problemen in de hand had gewerkt.
De Amerikaanse had ook TikTok en Snapchat-eigenaar Snap aangeklaagd. Die bedrijven troffen eerder een schikking.
loading

hh 46544244

ANP-504427597

afbeeldingjpg-682812c1d0e19

ANP-431149688

ANP-554231656

shutterstock_2521355483

Loading