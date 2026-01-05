ECONOMIE
Amerikaanse onderhandelaars ook naar top Oekraïne-bondgenoten

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 16:25
anp050126170 1
PARIJS (ANP) - De Amerikaanse vredesonderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner schuiven dinsdag in Parijs aan bij de top van de landen die Oekraïne na een bestand met Rusland willen beschermen. De organisatoren van de top hoopten volgens ingewijden op de komst van buitenlandminister Marco Rubio, maar die is druk met de nasleep van de gevangenneming van de Venezolaanse president Nicolás Maduro.
De zogeheten coalitie van bereidwillige landen komt in de Franse hoofdstad bijeen om de veiligheidsgaranties die ze Oekraïne willen bieden nog wat concreter te maken. Dat zou nodig zijn omdat de Verenigde Staten de regering in Kyiv richting een vredesakkoord blijven duwen. De merendeels Europese landen willen een voor Oekraïne en voor Europa ongunstige deal voorkomen.
Witkoff en Kushner kwamen eerder met een vredesplan dat voor Oekraïne en Europa onbespreekbaar was. Dat wisten zij, mede in overleg met Rubio, bij te schaven tot een verteerbaarder voorstel.
