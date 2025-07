Trump: Coca-Cola gaat voortaan ook in VS rietsuiker gebruiken

Coca-Cola heeft volgens president Donald Trump ingestemd met het gebruik van rietsuiker in zijn frisdranken in de Verenigde Staten. "Ik heb met Coca-Cola gesproken over het gebruik van échte rietsuiker in Coke in de VS, en ze hebben ermee ingestemd", schreef Trump woensdag op Truth Social.

De frisdrankproducent bevestigt de gesprekken en zegt binnenkort meer details te delen. In de VS gebruikt Coca-Cola doorgaans glucosestroop op basis van maïs als zoetstof, terwijl het in andere landen vaak met gewone suiker werkt, gemaakt van biet- of rietsuiker. De maatregel maakt volgens Trump deel uit van zijn "Make America Healthy Again"-initiatief, waarmee de overheid voedingsbedrijven stimuleert om ongezonde ingrediënten zoals kunstmatige kleurstoffen en glucosestroop te schrappen.

Gezondheidsminister Robert F. Kennedy jr. is al langer kritisch op het gebruik van glucosestroop en het hoge suikerverbruik in de VS. Medisch gezien is het verschil tussen gewone suiker en glucosestroop beperkt.