Israëlische minister: Khamenei kan eindigen als Saddam Hoessein

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische minister van Defensie Israel Katz heeft gewaarschuwd dat de hoogste Iraanse leider Ali Khamenei op een vergelijkbare manier kan eindigen als Saddam Hoessein. Dat berichten Israëlische media als The Jerusalem Post en Times of Israel. De Iraakse dictator eindigde aan de galg nadat hij was afgezet na een Amerikaanse invasie van zijn land.

"Ik waarschuw de Iraanse dictator om niet door te gaan met het plegen van oorlogsmisdaden en het afvuren van raketten op Israëlische burgers", zei minister Katz tijdens overleg met de legertop. "Hij zou er goed aan doen de ondergang te herinneren van de dictator in het buurland van Iran die dezelfde weg koos tegen de staat Israël."

Uit die uitspraken kan volgens The Jerusalem Post worden opgemaakt dat Israël Khamenei rechtstreeks kan aanvallen of hem ten val kan brengen. Het Amerikaanse CBS News heeft eerder bericht dat Israël van president Donald Trump te horen kreeg dat hij het geen goed idee vond om Khamenei te doden.