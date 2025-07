Trump denkt niet na over verlenging pauze op heffingen, zegt hij

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet na te denken over een mogelijke verlenging van de pauze die hij heeft ingesteld op hogere importheffingen voor tientallen handelspartners. Dat zei hij tegen journalisten aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One.

Trump heeft begin april hoge importheffingen aangekondigd voor tal van landen. Die heeft hij later met negentig dagen uitgesteld tot 9 juli. Landen, inclusief de Europese Unie, hebben tot die datum de tijd om een handelsdeal met de Verenigde Staten te sluiten.

De Amerikaanse president uitte ook zijn twijfels over de mogelijkheid om een overeenkomst met Japan te bereiken. Hij suggereerde dat hij importheffingen tot 35 procent "of welk percentage we ook maar bepalen" zou kunnen opleggen aan de invoer van producten uit Japan. Dat zou fors hoger zijn dan de heffing van 24 procent die hij op 2 april aankondigde en later opschortte.