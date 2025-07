Gelderland roept op tot snellere procedures voor vol stroomnet

ARNHEM (ANP) - De provincie Gelderland roept het Rijk op te kijken naar snellere procedures voor het uitbreiden van het overvolle stroomnet. Onlangs werd duidelijk dat de uitbreiding van het net in grote delen van het land, waaronder Gelderland, forse vertraging oploopt. Volgens gedeputeerde Ans Mol (BBB) zijn de ruimtelijke procedures voor de bouw van nieuwe hoogspanningsstations vaak lang en ingewikkeld.

Ook in Utrecht en de Flevopolder zijn de projecten om het stroomnet te verzwaren vertraagd. Daardoor moeten bedrijven, scholen en ook wind- en zonneparken in deze regio's langer wachten op een nieuwe of zwaardere aansluiting. Het grootste probleem is een hoogspanningsstation dat ten noorden van Utrecht moet verrijzen. De aanleg van dat station is cruciaal voor de uitbreidingsplannen, maar er is nog geen geschikte locatie gevonden. Een belangrijke reden is dat een dergelijk station niet zomaar mag worden aangelegd in het gebied rond UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

De projecten zouden volgens netbeheerder TenneT in 2029 klaar zijn, maar nu is dat 2033. Als er nog meer tegenslagen komen, wordt dat waarschijnlijk 2035. "Dat dit tot vertraging heeft geleid, is voor alle partijen een doorn in het oog", zei Mol bij een Statenvergadering. Volgens haar heeft Gelderland zich "nog niet neergelegd" bij de nieuwe vertragingen. "We roepen het Rijk op procedures te kunnen versnellen, zodat we daar minder tijdverlies hebben. Dat wordt nader onderzocht, maar dat is echt aan het Rijk, om bijvoorbeeld iets als een crisiswet in te zetten."

Mol vreest de gevolgen voor grootverbruikers die op een zwaardere aansluiting wachten, maar ook voor kleinverbruikers zoals huishoudens en kleinschalige bedrijven. "We moesten in Gelderland al 100 megawatt op het net terugvinden om kleinverbruik te kunnen garanderen. Omdat het nu verder opschuift, wordt die opgave om netcongestie daar te voorkomen nog groter." Onder meer het CDA en de ChristenUnie stelden vragen aan Mol over de vertragingen rond het stroomnet.