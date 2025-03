Trump dreigt: heffing van 200 procent op wijn en champagne uit EU

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt dat de Verenigde Staten een invoerheffing van 200 procent op wijnen en champagne zullen invoeren als de Europese Unie de heffing op Amerikaanse whiskey niet intrekt. Dat was een maatregel die werd aangekondigd als vergelding voor de staal- en aluminiumtarieven van Trump die woensdag in werking traden.

Trump zegt dat die tarieven ook alcoholische producten uit Frankrijk en andere EU-landen zullen omvatten.

"Dit zal geweldig zijn voor de wijn- en champagne-industrie in de VS", stelt hij in een bericht op zijn socialemediakanaal Truth Social.