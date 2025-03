Voor eens en voor altijd: zó vaak moet je je bed verschonen

De één doet het trouw iedere week, de ander slaapt zonder moeite weken of zelfs maanden onder hetzelfde beddengoed. Wat is wijsheid, wanneer verandert je slaapomgeving in een smerige bende?

Een fris opgemaakt bed voelt heerlijk aan. Het liefst zouden we er elke avond in stappen, maar iedere dag alles wassen en verschonen is niet echt praktisch.

Hoe vaak is nodig?

Tijdens het slapen laat je van alles achter in je bed: bacteriën, speeksel, haren, huidschilfers en heel veel zweet. Per jaar kan dat wel oplopen tot 1000 liter vocht. Geen wonder dat je lakens al snel minder fris ruiken.

Wetenschappers van de Amerikaanse Academy of Allergy, Asthma & Immunology raden aan om je beddengoed elke week te verschonen. Op deze manier zal je lichaam niet gaan reageren op stof en andere deeltjes, die allergieën kunnen veroorzaken. We brengen ongeveer een derde van ons leven slapend door en dat kunnen we dus beter maar hygiënisch doen.

Lukt het niet om elke week te verschonen? Geen paniek. Veel deskundigen zeggen dat eens in de twee weken ook voldoende is.

Frisse slaapomgeving

Omdat je zoveel vocht verliest in bed, is het slim om je matras af en toe om te draaien. Zo slijt het gelijkmatiger en blijft het langer goed.

Ook je dekbed verdient wat aandacht. Hang het eens in de paar weken buiten aan de waslijn of uit het raam om het te laten luchten. Dat maakt het niet alleen frisser, maar zorgt er ook voor dat je lekkerder slaapt.

Bron: RTL