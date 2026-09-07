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Trump dreigt met verkoopverbod voor Canadese vliegtuigbouwer

Economie
door anp
maandag, 07 september 2026 om 20:58
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WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - President Donald Trump dreigt dat de Canadese vliegtuigfabrikant Bombardier zijn producten niet langer in de Verenigde Staten mag verkopen. Hij deed dit via een bericht op zijn eigen sociale medium Truth Social.
Volgens Trump zijn de producten van het merk "niet goed genoeg". "Als ze onze markt willen, moeten ze hier bouwen en ophouden Amerika als spaarvarken te behandelen." Volgens Trump komt 50 procent van Bombardiers omzet uit de VS. "Ze leven van Amerikaanse kopers, Amerikaanse bedrijven, Amerikaanse luchthavens en Amerikaanse service", aldus Trump, die Canada daarbij in zijn bericht verwijt Amerikaanse bedrijven tegen te werken.
De aanval van Trump op het bedrijf ligt in lijn met de handelsoorlog tussen beide landen. De VS voerden na mislukte handelsgesprekken importheffingen van 50 procent in voor honderden Canadese producten. Canada zei dit "dollar voor dollar" te vergelden met heffingen die vanaf 8 september van kracht worden.
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