Oud-F1-baas Ecclestone (95) met wapen aangehouden in Portugal

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone (95) is maandag aangehouden op een vliegveld bij Lissabon. De Brit was daar met zijn privéjet geland, waarna de Portugese politie ontdekte dat hij een jachtgeweer bij zich had zonder de vereiste documenten.

Ecclestone had het geweer naar eigen zeggen vanuit Zwitserland meegenomen voor een wedstrijd kleiduivenschieten, maar hij had het benodigde 'blauwe boekje' om het wapen in te voeren niet bij zich, vertelde hij aan persbureau Reuters.

Volgens de Brit hebben de autoriteiten het wapen in beslag genomen. Ecclestone zei verder dat hij de douane al was gepasseerd, maar dat de politie vervolgens naar het wapen en om documenten vroeg. Dat leidde volgens hem tot "onnodige ergernis". Portugese kranten meldden dat de autoriteiten het jachtgeweer tijdens een routinecontrole hadden ontdekt.

Het is niet de eerste keer dat Ecclestone met een wapen is aangehouden. In 2022 gebeurde dat al eens in Brazilië, waar hij een klein pistool bij zich had toen hij aan boord ging van een privéjet naar Zwitserland.