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Veiligheid Hardenbergerbrug niet te garanderen, A28 blijft dicht

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 20:49
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NIJKERK (ANP) - Rijkswaterstaat kan de veiligheid van de constructie van de Hardenbergerbrug bij het Gelderse Nijkerk niet garanderen. Daarom blijft de brug waar de A28 overheen gaat gesloten voor herstelwerkzaamheden. Wanneer die afgerond zijn en de brug weer toegankelijk is voor verkeer, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen.
Tijdens een reguliere inspectie van de pijlers van de brug constateerde Rijkswaterstaat naar eigen zeggen dat zand en grind zijn weggespoeld rond de pijlers. Die "uitspoeling" was al eerder geconstateerd en daarvoor waren reparatiewerkzaamheden gepland in november. "Bij de meest recente inspectie bleek de situatie sneller veranderd en verslechterd."
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