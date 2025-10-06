ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump en Lula willen elkaar snel ontmoeten voor handelsgesprekken

Economie
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 20:38
anp061025180 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump en de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva zullen elkaar binnenkort ontmoeten voor verdere onderhandelingen over een handelsdeal. Dit melden Trump en de Braziliaanse overheid maandag, na een telefonisch gesprek van een halfuur tussen de twee regeringsleiders.
Zowel Trump als de Braziliaanse minister van Financiën Fernando Haddad vonden dat het gesprek goed ging. Lula heeft volgens Brazilië voorgesteld elkaar mogelijk te ontmoeten tijdens een top eind deze maand in Maleisië van ASEAN, een samenwerkingsverband van Zuidoost-Aziatische landen. Tijdens het gesprek heeft Lula Trump gevraagd de importheffing op Braziliaanse goederen en sancties tegen hooggeplaatste ambtenaren op te heffen.
Trump heeft Brazilië een van de hoogste importheffingen opgelegd van 50 procent. Het gesprek maandag is een teken dat de relatie tussen de twee landen verbetert, na het opleggen van de handelsmaatregelen en sancties.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476182881

Gele of groene kiwi, welke is de gezondste? De verschillen op een rij

shutterstock_2540980577

Bestaat god? Dat moet wel, volgens een bestseller van twee wetenschappers

shutterstock_1231279993

Zie jij ook van die zwevende vlekjes? Dit is wat ‘floaters’ zijn (en wanneer je naar de oogarts moet)

shutterstock_2624912809

Coronavirus, griep of verkoudheid? Hoe bescherm je jezelf effectief tegen virussen?

ANP-519790929

Hoe is het leven echt in een Italiaans dorp waar de huizen 1 euro kosten?

ANP-538510248

Na Noord-Korea vechten nu ook duizenden Cubanen voor Rusland

Loading