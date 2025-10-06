Trump en Lula willen elkaar snel ontmoeten voor handelsgesprekken

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump en de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva zullen elkaar binnenkort ontmoeten voor verdere onderhandelingen over een handelsdeal. Dit melden Trump en de Braziliaanse overheid maandag, na een telefonisch gesprek van een halfuur tussen de twee regeringsleiders.

Zowel Trump als de Braziliaanse minister van Financiën Fernando Haddad vonden dat het gesprek goed ging. Lula heeft volgens Brazilië voorgesteld elkaar mogelijk te ontmoeten tijdens een top eind deze maand in Maleisië van ASEAN, een samenwerkingsverband van Zuidoost-Aziatische landen. Tijdens het gesprek heeft Lula Trump gevraagd de importheffing op Braziliaanse goederen en sancties tegen hooggeplaatste ambtenaren op te heffen.

Trump heeft Brazilië een van de hoogste importheffingen opgelegd van 50 procent. Het gesprek maandag is een teken dat de relatie tussen de twee landen verbetert, na het opleggen van de handelsmaatregelen en sancties.