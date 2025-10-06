ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CDA en VVD sluiten bezuinigen op onderwijs niet uit

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 19:55
anp061025178 1
DEN HAAG (ANP) - Het CDA en de VVD sluiten bezuinigingen op het onderwijs niet uit. Dat zeiden CDA-kandidaat-Kamerlid André Poortman en VVD-Kamerlid Martin de Beer tijdens het Nationaal Funderend Onderwijsdebat.
Volgens De Beer moeten er "keuzes gemaakt worden" binnen de begroting en mogen bezuinigingen daarom niet op voorhand worden uitgesloten. "We moeten ook kijken hoe het efficiënter kan," aldus de VVD'er. Poortman benadrukte dat hij geen bezuinigingen voorstelt, maar vindt ook niet dat die mogelijkheid bij voorbaat uitgesloten kan worden. Bezuinigingen op defensie sluit de CDA'er daarentegen wel uit.
Martin Oostenbrink, Kamerlid van de BBB, zei dat zijn partij niet wil bezuinigen op onderwijs. Daarop stelde GroenLinks-PvdA-kandidaat Marjolein Moorman: "De BBB heeft 1,4 miljard euro bezuinigd op onderwijs." Volgens Moorman is het niet geloofwaardig dat de partij zich nu tegen onderwijsbezuinigingen keert.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476182881

Gele of groene kiwi, welke is de gezondste? De verschillen op een rij

shutterstock_2540980577

Bestaat god? Dat moet wel, volgens een bestseller van twee wetenschappers

shutterstock_1231279993

Zie jij ook van die zwevende vlekjes? Dit is wat ‘floaters’ zijn (en wanneer je naar de oogarts moet)

shutterstock_2624912809

Coronavirus, griep of verkoudheid? Hoe bescherm je jezelf effectief tegen virussen?

ANP-519790929

Hoe is het leven echt in een Italiaans dorp waar de huizen 1 euro kosten?

ANP-538510248

Na Noord-Korea vechten nu ook duizenden Cubanen voor Rusland

Loading