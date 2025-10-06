CDA en VVD sluiten bezuinigen op onderwijs niet uit

DEN HAAG (ANP) - Het CDA en de VVD sluiten bezuinigingen op het onderwijs niet uit. Dat zeiden CDA-kandidaat-Kamerlid André Poortman en VVD-Kamerlid Martin de Beer tijdens het Nationaal Funderend Onderwijsdebat.

Volgens De Beer moeten er "keuzes gemaakt worden" binnen de begroting en mogen bezuinigingen daarom niet op voorhand worden uitgesloten. "We moeten ook kijken hoe het efficiënter kan," aldus de VVD'er. Poortman benadrukte dat hij geen bezuinigingen voorstelt, maar vindt ook niet dat die mogelijkheid bij voorbaat uitgesloten kan worden. Bezuinigingen op defensie sluit de CDA'er daarentegen wel uit.

Martin Oostenbrink, Kamerlid van de BBB, zei dat zijn partij niet wil bezuinigen op onderwijs. Daarop stelde GroenLinks-PvdA-kandidaat Marjolein Moorman: "De BBB heeft 1,4 miljard euro bezuinigd op onderwijs." Volgens Moorman is het niet geloofwaardig dat de partij zich nu tegen onderwijsbezuinigingen keert.