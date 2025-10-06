Honderden mensen bij protest in Zwolle tegen langere asielopvang

ZWOLLE (ANP) - Enkele honderden mensen demonstreerden maandagavond in het centrum van Zwolle tegen het opvangen van asielzoekers. Ze hadden zich verzameld op het Grote Kerkplein, bij het stadhuis. Daar vergadert de gemeenteraad over het langer openhouden van een noodlocatie voor asielzoekers.

Enkele aanwezigen hadden Nederlandse vlaggen bij zich. "We zijn het zat mensen", riep iemand door een megafoon. Er klonk een luchtalarm en de aanwezigen scandeerden "vol is vol" en "genoeg is genoeg", hoorde een ANP-verslaggever. De demonstranten zongen samen het Zwolse volkslied en staken blauw vuurwerk af. FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren was ook van de partij.

"Ik sta hier als inwoner van deze regio, ik woon in een dorp vijftien minuten hiervandaan", zei Van Meijeren, die begin vorig jaar naar Heino verhuisde. "Het doet mij pijn om te zien hoe deze stad zienderogen kapot wordt gemaakt door bestuurders die niet zomaar fouten maken maar die willens en wetens hun eigen zakken vullen, hun eigen belangen behartigen en de boel verkwanselen. Het ene na het andere asielzoekerscentrum wordt geopend terwijl jonge Zwollenaren geen woning kunnen vinden."

Vuurwerkbom

Rond 19.45 uur ging er achter het plein een vuurwerkbom af waardoor een naastgelegen terras vol met rook kwam te staan. De horecabezoekers bleven allemaal zitten en het werd al snel weer rustig. Op het plein staan nog enkele demonstranten na te praten.

Zwolle vangt sinds 2023 ongeveer driehonderd asielzoekers op in een voormalig kantoorpand aan de Meeuwenlaan in de wijk Kamperpoort. De opvang loopt tot 1 februari volgend jaar. In juli stemde Zwolle in met de komst van een nieuw asielzoekerscentrum bij de wijk Stadshagen. Dat is waarschijnlijk pas in 2027 klaar. Om die tijd te overbruggen, wil Zwolle de noodopvang een jaar langer gebruiken.

Vergadering in provinciehuis

De raadsvergadering in juli over het nieuwe azc verliep heel onrustig. Gemeenteraadsleden werden toegeschreeuwd, de raadsvergadering werd verstoord en buiten waren opstootjes. Enkele betogers werden aangehouden. Uit voorzorg was die vergadering niet in het stadhuis, maar in het provinciehuis van Overijssel.

In de afgelopen weken verliepen demonstraties tegen immigratie en opvang van asielzoekers ook onrustig in onder meer Den Haag, Doetinchem, Hoorn en Amersfoort.