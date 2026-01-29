ICE-baas Homan koppelt inzet aan mate van lokale samenwerking

MINNEAPOLIS (ANP) - Meer samenwerking met lokale autoriteiten kan leiden tot minder ICE-agenten op straat. Dat heeft Tom Homan, die in Minnesota toeziet op het werk van die federale immigratiedienst en grenspolitie, donderdag gezegd. Homan pleit voor meer contact met lokale gevangenissen, voordat zij "veiligheidsdreigingen" vrijlaten. "Het zal minder agenten vergen op die manier", aldus Homan.

Over dergelijke samenwerking zegt Homan onder anderen met de gouverneur van Minnesota, Tim Walz, en burgemeester Jacob Frey te hebben gesproken. Beiden zijn Democraat en hebben zich zeer kritisch geuit over de inzet van ICE in de staat. Volgens Homan is in die gesprekken met lokale bestuurders en ordehandhavers al veel progressie geboekt. Na een telefoongesprek tussen president Donald Trump en Walz sprak Trump zich al in vergelijkbare bewoordingen uit.

De inzet van de federale ICE en de grenspolitie is omstreden en leidde al tot grote protesten, onder meer in Minneapolis, Minnesota. Agenten van die diensten schoten daar onlangs in twee verschillende situaties een burger dood die protesteerde tegen hun inzet. Het Witte Huis nam de schutters nadien aanvankelijk in bescherming.

Over misstanden binnen zijn korpsen zegt Homan dat "zoals bij alle federale diensten" agenten worden gehouden aan hun beroepscode. "Agenten proberen hun werk professioneel te doen. Doen ze dat niet, dan zullen we met hen dealen." Homan voegt eraan toe dat ook zijn medewerkers, als zij voor werk van huis vertrekken, "niet hun hart aan een haakje laten hangen". Zij doen volgens hem ook maar hun werk. Wie daar problemen mee heeft, doet er goed aan "vreedzaam" te betogen, en dan bij voorkeur bij het Amerikaanse Congres, en niet door ICE-agenten te hinderen.