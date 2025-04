"Trump heeft een gigantisch risico genomen om een totaal onduidelijke opbrengst"

Wat iedereen hoopte en min of meer verwachtte, is gebeurd: president Trump is op zijn schreden teruggekeerd en behalve voor China zijn de meeste importheffingen voorlopig van de baan. Was het een doordachte strategie of gokken met de wereldeconomie?

"Verwarring is het centrale woord dat je hier hoort", vertelt correspondent Thomas Rueb in de Volkskrant. "Het is onduidelijk wat deze ommezwaai betekent, omdat nog steeds onduidelijk is wat Trump nou hoopte te bereiken."

De president richt zich nu vooral op China. "En dat is natuurlijk een fundamenteel verschil", aldus de correspondent. "Het is nu eigenlijk bijna een bilaterale handelsoorlog met China, buiten de 10 procent voor iedereen om. Maar ondertussen is de verhouding met bondgenoten enorm op de proef gesteld."

De mensen om hem heen doen heel erg alsof dit altijd al het plan was, maar Trump heeft er weinig mee bereikt. "Hij heeft niet één papiertje, niet één overeenkomst waarmee hij kan wapperen en kan zeggen: kijk, dit heb ik bereikt. Bovendien is het risico op schade voor de lange termijn heel groot. De beurzen leven eventjes op, maar het vertrouwen in de VS is enorm gekelderd. Er zijn alsnog verliezen geleden", legt Rueb uit.

Kans op recessie

En daar is Trump voor gewaarschuwd. "We weten niet wat zijn directe adviseurs in zijn oor fluisterden. Maar trouwe medestanders zijn zich in het openbaar steeds luider gaan uitspreken tegen dit beleid, want vrijwel alle banken en financiële instellingen achten een recessie waarschijnlijk. Een recessie die te wijten zou zijn aan de besluitvorming van één persoon."

Trumps geloofwaardigheid heeft dan ook een enorme knauw gehad, zegt Rueb. "Zelfs als de markt herstelt, blijft die onvoorspelbaarheid. Het is onduidelijk wat daar het grote voordeel van zou zijn. En daarnaast had Trump het telkens over zijn grote project: wij gaan de Amerikaanse industrie verstevigen, we gaan onafhankelijk worden. Wat hij nu doet, druist in tegen dat andere verhaal van hem.’

Ondertussen is de kans op een recessie dus enorm toegenomen. "Trump heeft een gigantisch risico genomen om een totaal onduidelijke opbrengst."

Bron: De Volkskrant