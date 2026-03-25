Hoe komen ze in Kopen Zonder Kijken toch altijd aan dat extra budget?

Het gebeurt altijd weer in Kopen Zonder Kijken: kopers komen tienduizenden euro's tekort en weten die dan toch nog ergens vandaan te halen. Hoe kan dat?

Wanneer kopers hun budget verhogen, gebeurt dat zelden zomaar. Soms komt het inderdaad uit een schenking of eigen reserves. Maar steeds vaker speelt de hypotheekverstrekker zelf een rol. Banken kijken namelijk niet alleen naar inkomen, maar naar een breder financieel plaatje.

Dat betekent dat er onder bepaalde voorwaarden meer geleend kan worden dan mensen in eerste instantie denken.

Je leencapaciteit is flexibeler dan je denkt

De hoogte van een hypotheek wordt grotendeels bepaald door wat je verdient. Hoe stabieler en hoger je inkomen, hoe groter de ruimte. Tegelijkertijd drukken financiële verplichtingen, zoals studieschulden of leasecontracten, juist op dat maximum.

Maar daar stopt het niet. Er zijn aanvullende factoren die de uiteindelijke leengrens kunnen opschuiven.

Sinds enkele jaren speelt de energiezuinigheid van een woning een opvallend grote rol. Een huis dat weinig energie verbruikt, zorgt immers voor lagere maandlasten. En dat geeft banken vertrouwen dat een koper meer kan dragen.

Daarom mogen kopers van energiezuinige woningen hun hypotheek verhogen. Het verschil kan aanzienlijk zijn: van een bescheiden extra bedrag tot tienduizenden euro’s bij zeer duurzame huizen.

Het idee daarachter is simpel: lagere energiekosten betekenen meer financiële ruimte voor de hypotheek.

Extra lenen om te verduurzamen

Ook wie een minder zuinig huis koopt, staat niet buitenspel. Integendeel: juist dan zijn er mogelijkheden om extra geld te lenen, mits dat wordt geïnvesteerd in verbetering van de woning.

Dat extra bedrag komt in een apart bouwdepot terecht. Van daaruit worden energiebesparende maatregelen betaald, zoals isolatie, nieuwe ramen of een warmtepomp. Kopers moeten achteraf aantonen dat het geld daadwerkelijk aan deze aanpassingen is besteed.

Opvallend genoeg geldt hier een omgekeerde logica: hoe slechter de energieprestatie van het huis, hoe groter het bedrag dat beschikbaar is voor verduurzaming.

De les is helder: het maximale budget is vaak geen vast gegeven. Wie slim kijkt naar de regels en mogelijkheden, kan soms meer financiële ruimte creëren dan op het eerste gezicht lijkt.

Dat vraagt wel om voorbereiding. Inzicht in je eigen financiële situatie, kennis van de regels en advies van een specialist kunnen het verschil maken tussen net niet en net wel kunnen kopen.

Wat op televisie als een verrassende meevaller oogt, blijkt in de praktijk vaak het resultaat van goed uitzoeken en slim gebruikmaken van wat mogelijk is.