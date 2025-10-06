ECONOMIE
Trump: importheffing op zware en middelzware trucks per november

Economie
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 20:43
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Donald Trump heeft een importheffing van 25 procent op alle zware en middelzware vrachtwagens aangekondigd. Het tarief moet vanaf 1 november ingaan op trucks die vanuit alle landen de Verenigde Staten binnenkomen. Dit meldt de Amerikaanse president maandag op zijn socialemediaplatform Truth Social.
Hij schreef er niet bij waarom hij de maatregel wil invoeren en gaf ook geen verdere details. Eind vorige maand kwam hij met een aantal nieuwe importheffingen, waaronder een van 25 procent op zware vrachtwagens. Daarbij meldde hij dat de VS lijden onder "grootschalige overstroming door deze producten vanuit andere landen". Die tarieven moesten vanaf 1 oktober gaan gelden.
De vrachtwagenheffing kreeg te maken met een intense lobbycampagne van autofabrikanten in de Amerikaanse stad Detroit. De maatregel werd uitgesteld na bezwaren van bedrijven die zich zorgen maakten over de gevolgen ervan. De VS importeren veel auto-onderdelen uit bijvoorbeeld de EU.
