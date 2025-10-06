ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Edison-oeuvreprijzen voor Gregory Porter en Janine Jansen

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 20:42
anp061025183 1
LEUSDEN (ANP) - De Amerikaanse jazzzanger Gregory Porter is maandag tijdens de uitreiking van de Edisons Jazz en Klassiek in het AFAS Theater in Leusden onderscheiden met een oeuvreprijs. Ook violiste Janine Jansen kreeg een award voor haar gehele carrière en bijdrage aan de klassieke muziek.
Porter was speciaal overgevlogen om persoonlijk het bronzen beeldje in ontvangst te nemen. Ook trad hij op tijdens het gala, dat werd gepresenteerd door Sofie van den Enk. DI-RECT-zanger Marcel Veenendaal won samen met trompettist Jan van Duikeren de Edison Publieksprijs in de categorie Jazz. Hij won eerder met DI-RECT al vier keer een Edison Pop. De publieksprijs in de categorie Klassiek ging naar blokfluitiste Lucie Horsch.
Naast de oeuvre- en publieksprijzen werden in totaal veertien awards uitgereikt. De winnaars daarvan werden afgelopen week al bekendgemaakt.
De Edisons zijn de belangrijkste en oudste muziekprijzen van Nederland en bestaan dit jaar 65 jaar. De Edisons Pop worden altijd in het voorjaar uitgereikt.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476182881

Gele of groene kiwi, welke is de gezondste? De verschillen op een rij

shutterstock_2540980577

Bestaat god? Dat moet wel, volgens een bestseller van twee wetenschappers

shutterstock_1231279993

Zie jij ook van die zwevende vlekjes? Dit is wat ‘floaters’ zijn (en wanneer je naar de oogarts moet)

shutterstock_2624912809

Coronavirus, griep of verkoudheid? Hoe bescherm je jezelf effectief tegen virussen?

ANP-519790929

Hoe is het leven echt in een Italiaans dorp waar de huizen 1 euro kosten?

ANP-538510248

Na Noord-Korea vechten nu ook duizenden Cubanen voor Rusland

Loading