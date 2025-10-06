Edison-oeuvreprijzen voor Gregory Porter en Janine Jansen

LEUSDEN (ANP) - De Amerikaanse jazzzanger Gregory Porter is maandag tijdens de uitreiking van de Edisons Jazz en Klassiek in het AFAS Theater in Leusden onderscheiden met een oeuvreprijs. Ook violiste Janine Jansen kreeg een award voor haar gehele carrière en bijdrage aan de klassieke muziek.

Porter was speciaal overgevlogen om persoonlijk het bronzen beeldje in ontvangst te nemen. Ook trad hij op tijdens het gala, dat werd gepresenteerd door Sofie van den Enk. DI-RECT-zanger Marcel Veenendaal won samen met trompettist Jan van Duikeren de Edison Publieksprijs in de categorie Jazz. Hij won eerder met DI-RECT al vier keer een Edison Pop. De publieksprijs in de categorie Klassiek ging naar blokfluitiste Lucie Horsch.

Naast de oeuvre- en publieksprijzen werden in totaal veertien awards uitgereikt. De winnaars daarvan werden afgelopen week al bekendgemaakt.

De Edisons zijn de belangrijkste en oudste muziekprijzen van Nederland en bestaan dit jaar 65 jaar. De Edisons Pop worden altijd in het voorjaar uitgereikt.