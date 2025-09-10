Trump in beroep tegen tijdelijk ontslagverbod Fed-bestuurder Cook

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Donald Trump is in beroep gegaan tegen een tijdelijk verbod van de rechter om Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. De Amerikaanse president wil af van Cook omdat zij zich volgens hem schuldig heeft gemaakt aan hypotheekfraude.

De rechter besloot dinsdag nog dat de Fed-bestuurder mag aanblijven, zolang haar rechtszaak tegen het ontslag loopt. Ook werd geconcludeerd dat Cooks vermeende hypotheekfraude geen grond was om haar te ontslaan. Verder schond de manier waarop ze werd ontslagen haar recht op een eerlijk proces, aldus de rechter.

Zolang het vonnis van kracht blijft, kan Cook de vergadering van de Fed op 16 en 17 september bijwonen. Dan wordt over een nieuw rentebesluit gestemd.