ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump in beroep tegen tijdelijk ontslagverbod Fed-bestuurder Cook

Economie
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 20:11
anp100925189 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Donald Trump is in beroep gegaan tegen een tijdelijk verbod van de rechter om Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. De Amerikaanse president wil af van Cook omdat zij zich volgens hem schuldig heeft gemaakt aan hypotheekfraude.
De rechter besloot dinsdag nog dat de Fed-bestuurder mag aanblijven, zolang haar rechtszaak tegen het ontslag loopt. Ook werd geconcludeerd dat Cooks vermeende hypotheekfraude geen grond was om haar te ontslaan. Verder schond de manier waarop ze werd ontslagen haar recht op een eerlijk proces, aldus de rechter.
Zolang het vonnis van kracht blijft, kan Cook de vergadering van de Fed op 16 en 17 september bijwonen. Dan wordt over een nieuw rentebesluit gestemd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534884181

Zo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terug

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

e63ab28b-8d38-3652-8b53-81ac8389dd8d

Kevin en zijn hond staan oog in oog met 'speelse' wolf: “Je moet laten zien dat je gevaarlijk bent”

ANP-523572372

Waarom hebben wasmachines een raampje en vaatwassers niet?

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

Loading