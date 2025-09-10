Harry arriveert bij Clarence House voor ontmoeting met Charles

LONDEN (ANP) - De Britse prins Harry is woensdagavond aangekomen bij Clarence House, de officiële residentie van koning Charles en koningin Camilla. Dat melden Britse media, waaronder Sky News. Het wordt de eerste ontmoeting tussen Harry en zijn vader in ruim een jaar tijd.

De laatste keer dat Harry de koning sprak, was in februari 2024. De hertog van Sussex vloog toen naar Londen nadat Charles had aangekondigd dat hij werd behandeld vanwege kanker.

Harry is deze week in het Verenigd Koninkrijk voor een groot aantal bezoeken. De prins en zijn vrouw Meghan deden in 2020 een stap terug binnen de Britse koninklijke familie en verhuisden naar de Verenigde Staten. Ze leverden hun koninklijke aanspreektitels in en hebben geen officiële verplichtingen meer uit naam van de familie.