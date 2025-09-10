ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Harry arriveert bij Clarence House voor ontmoeting met Charles

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 20:12
anp100925190 1
LONDEN (ANP) - De Britse prins Harry is woensdagavond aangekomen bij Clarence House, de officiële residentie van koning Charles en koningin Camilla. Dat melden Britse media, waaronder Sky News. Het wordt de eerste ontmoeting tussen Harry en zijn vader in ruim een jaar tijd.
De laatste keer dat Harry de koning sprak, was in februari 2024. De hertog van Sussex vloog toen naar Londen nadat Charles had aangekondigd dat hij werd behandeld vanwege kanker.
Harry is deze week in het Verenigd Koninkrijk voor een groot aantal bezoeken. De prins en zijn vrouw Meghan deden in 2020 een stap terug binnen de Britse koninklijke familie en verhuisden naar de Verenigde Staten. Ze leverden hun koninklijke aanspreektitels in en hebben geen officiële verplichtingen meer uit naam van de familie.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534884181

Zo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terug

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

e63ab28b-8d38-3652-8b53-81ac8389dd8d

Kevin en zijn hond staan oog in oog met 'speelse' wolf: “Je moet laten zien dat je gevaarlijk bent”

ANP-523572372

Waarom hebben wasmachines een raampje en vaatwassers niet?

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

Loading