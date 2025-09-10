NASA vindt nieuwe aanwijzingen voor oud leven op Mars

WASHINGTON (ANP) - In een rots op Mars zijn aanwijzingen gevonden dat er vroeger misschien leven op de planeet mogelijk was. De steen heeft "potentiële tekenen voor oud leven van microbes". De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zegt "niet eerder zo dicht bij het ontdekken van leven op Mars te zijn geweest". De organisatie houdt nog wel een slag om de arm en zegt dat er ook andere verklaringen mogelijk zijn.

Het onbemande karretje Perseverance (Volharding) ontdekte in juli vorig jaar een rots van ongeveer een meter lang, met daarop luipaardvlekken. Die vlekken zijn mogelijk "overgebleven fossielen, uitgescheiden door microbes", aldus de NASA. Die zegt de vondst te hebben voorgelegd aan wetenschappers. Zij zouden hebben geconcludeerd dat oud leven de meest logische verklaring was. Meer onderzoek is nodig om meer duidelijkheid te krijgen.

De vondst is woensdag gepubliceerd in het belangrijke wetenschappelijke tijdschrift Nature. De 'vlekken' op de steen bestaan uit twee mineralen, namelijk vivianiet (ijzerfosfaat) en greigiet (ijzersulfide), werd ontdekt met metingen door een scanner in de Perseverance. Op aarde komt vivianiet vooral voor in moerasgebieden en bij rottend organisch materiaal. De combinatie van de twee mineralen is volgens de onderzoekers "een mogelijke vingerafdruk voor microbisch leven".

Ontstaan mineralen

De mineralen kunnen ook ontstaan zonder leven in de buurt. Dan zou er sprake moeten zijn van langdurig hoge temperaturen en een zure omgeving. Maar daar zijn op het oppervlak van Mars geen aanwijzingen voor.

De steen heeft de naam Cheyava Falls gekregen, naar een waterval in de Grand Canyon in de Verenigde Staten. De NASA hoopt de Marsrots ooit naar de aarde te kunnen brengen, zodat hij hier onderzocht kan worden.

De Perseverance landde in 2021 op Mars. De zeswielige verkenner heeft twintig camera's en een boor aan boord om de planeet te onderzoeken. Het werkgebied van de rover is de krater Jezero. Miljarden jaren geleden, toen op Mars mogelijk water stroomde, mondde daar misschien een rivier uit in een meer.