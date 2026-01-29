Trump laat luchtruim Venezuela heropenen voor verkeersvluchten VS

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevel gegeven voor heropening van het luchtruim boven Venezuela voor verkeersvliegtuigen uit de Verenigde Staten. Volgens Trump kunnen Amerikaanse burgers snel weer naar Venezuela vliegen en zullen ze daar veilig zijn.

Trump had eerder een telefoongesprek met de Venezolaanse interim-leider Delcy Rodríguez waarin hij haar informeerde over het besluit. Trump heeft het ministerie van Transport en het Pentagon opdracht gegeven voor heropening van het luchtruim boven het Zuid-Amerikaanse land.

De VS hebben het luchtruim boven Venezuela afgesloten voor Amerikaanse verkeersvliegtuigen sinds 3 januari, toen bij een Amerikaanse militaire operatie president Nicolás Maduro werd opgepakt. Directe vluchten van de VS naar Venezuela zijn al sinds 2019 opgeschort.

American Airlines heeft al gezegd met dagelijkse vluchten naar Venezuela te willen beginnen.