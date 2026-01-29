Honderd mensen bij protest tegen komst azc Heemskerk

HEEMSKERK (ANP) - Zo'n honderd mensen demonstreren donderdagavond voor de deur van het gemeentehuis in Heemskerk tegen een nog te openen asielzoekerscentrum, ziet een verslaggever van het ANP. De gemeenteraad vergadert later op de avond over de kwestie. Demonstranten hebben Nederlandse vlaggen bij zich met de tekst 'Nee azc' en ook is er een Prinsenvlag te zien.

Die vlag met oranje, wit en blauw werd gebruikt door de nazistische NSB. De demonstranten hebben ook een tractor meegenomen, die ze bij het gemeentehuis hebben geparkeerd. Volgens de verslaggever is de straat voor het gemeentehuis afgezet en staat er veel politie bij de demonstratie. De politie mag donderdagavond preventief fouilleren, zo heeft de burgemeester besloten vanwege meerdere aangekondigde protestacties.

De gemeente heeft twee vakken ingericht, een voor de demonstranten tegen de komst van het azc en een voor de voorstanders. Die laatste groep bestaat uit een tiental mensen. Zij roepen leuzen als "geen racisme in Heemskerk".

De demonstranten tegen het centrum scanderen "azc weg ermee" in de richting van het groepje voorstanders. Ook gooiden ze op een zeker moment sneeuwballen in hun richting en staken ze hun middelvinger op. Niet alle demonstranten komen uit Heemskerk. Zo komen er enkelen uit Den Haag. Sommige demonstranten dragen truien van Defend Den Haag, een uiterst rechtse groepering.