Tweede dode na bedrijfsongeluk in Zwaag

ZWAAG (ANP) - De persoon die zwaargewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, is overleden. Het gaat om een 40-jarige man uit de Noord-Hollandse plaats, meldt de politie vrijdagavond. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf.

Vrijdagochtend kwamen de werknemers met een gevaarlijke stof in aanraking. Om wat voor stof het gaat, is nog niet bekendgemaakt.

De omgeving van het bedrijf aan De Corantijn werd enige tijd afgezet uit voorzorg. Later werden de omliggende panden op het bedrijventerrein weer vrijgegeven. De arbeidsinspectie onderzoekt het incident.