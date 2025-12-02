Handbalsters na derde zege als groepswinnaar naar hoofdronde WK

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse handbalsters hebben de derde en laatste groepswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Oranje was in een goed gevulde handbalarena in Ahoy Rotterdam na een prima tweede helft met 34-22 te sterk voor Oostenrijk. Door de overwinning heeft Nederland de groepsfase met het maximale aantal punten als groepswinnaar afgesloten.

Oostenrijk kwam als eerste tot scoren, waarna Kelly Dulfer de eerste treffer voor Oranje maakte. In de eerste helft was Oranje wisselvallig en had de ploeg moeite met de Oostenrijkse keepster Lena Ivancok die veel tegenhield. Pas na zo'n tien minuten kwam Nederland voor het eerst op voorsprong. Halverwege had de ploeg van bondscoach Henrik Signell een kleine marge van twee doelpunten (14-12).

Na rust liep een scherper Oranje, dat veel doorwisselde, verder uit. Angela Malestein, die werd uitgeroepen tot speler van de wedstrijd, was namens Oranje topscorer met zeven doelpunten. Bo van Wetering scoorde vier keer.

Oranje begon het WK vrijdag met een overwinning op Argentinië (32-25) en won ook het tweede duel met Egypte (37-15). In de hoofdronde neemt Nederland het op tegen de eerste drie ploegen uit groep F, waaronder titelverdediger Frankrijk. De eerste drie landen uit elke poule van vier plaatsen zich voor de hoofdronde. Oostenrijk en Argentinië gaan met Nederland mee. Argentinië versloeg eerder op de avond WK-debutant Egypte (27-14), dat is uitgeschakeld. De resultaten uit de groepsfase tegen landen die doorgaan, blijven staan en tellen mee in de hoofdronde.