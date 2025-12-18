ECONOMIE
NAVO-chef Rutte benadrukt onomkeerbaarheid toetreding Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 16:25
BEMOWO PISKIE (ANP) - "Het pad van Oekraïne naar de NAVO is onomkeerbaar", benadrukt NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte op de NAVO-basis in het Poolse Bemowo Piskie. De NAVO-topman is daar om de eenheid binnen het militaire bondgenootschap en aan de oostflank van het NAVO-gebied kracht bij te zetten.
Gevraagd naar toetreding van Oekraïne tot het bondgenootschap zegt Rutte dat NAVO-lidstaten afgelopen jaar hebben ingestemd met een "onomkeerbare" goedkeuring voor Oekraïne. Toch laat de praktijk volgens Rutte zien dat enkele NAVO-lidstaten op dit moment niet bereid zijn voor toetreding van Oekraïne te stemmen. Om toe te treden tot het bondgenootschap is unanimiteit nodig. Rutte noemt "de VS, Hongarije, Slowakije en mogelijk enkele andere".
Desondanks, zegt Rutte, hebben de VS gezegd te willen bijdragen aan de veiligheidsgaranties voor Oekraïne na een staakt-het-vuren met Rusland. "Rusland moet weten dat de reactie verwoestend zal zijn als het Oekraïne opnieuw binnenvalt na een vredesakkoord."
