Frans Timmermans: "Bij mij in de buurt is een azc, ik merk er nooit wat van"

Politiek
door Nina van der Linden
maandag, 20 oktober 2025 om 19:51
Frans Timmermans vertelt in het AD hoe hij aankijkt tegen migratie en asiel. De GroenLinks-PvdA-leider wil geen beloftes doen over minder opvang, sterker nog: voor oorlogsvluchtelingen moet plaats zijn.
"Als er een oorlog uitbreekt, moeten we mensen kunnen opvangen die vluchten voor geweld", vertelt hij tegen het AD. "Maar we vinden ook dat we moeten kunnen sturen op migratie. Ik denk niet dat dit onderwerp een splijtzwam hoeft te zijn als we gaan onderhandelen.”
Zelf heeft hij geen problemen met de opvang van asielzoekers. "Er ís een azc bij mij in de buurt, op vijf minuten fietsen. Ik merk er nooit wat van. Toen PVV-leider Geert Wilders in het debat die lijst met alle plekken waar een azc is voorlas, was het grappige dat ik allemaal appjes kreeg van mensen die in zo’n plaats wonen: ‘Ik wist niet eens dat we een azc hadden’.”
Daarom is Timmermans een groot voorstander van de spreidingswet. "Bij grote azc’s heb je sneller overlast. Daarom wil het er bij mij niet in dat er partijen zijn die af willen van de spreidingswet. Die regelt kleinschalige opvang in heel het land. Dan kan iedere burgemeester tegen zijn gemeenteraad en burgers zeggen: ja wij doen iets, maar iedereen doet mee.”
De verslaggever stelt vervolgens een vraag van een lezer: "wilt u met uw gezin van woning ruilen met mijn kennissen die naast een Syrisch gezin met negen kinderen wonen?" klinkt het. "Ik ga mijn gezin hier niet in betrekken. Mijn gezin heeft al te veel last van mijn werk. Maar: overlast heeft geen kleur, nationale of religieuze achtergrond. Overlast is overlast en dient te worden aangepakt. Hij mag mij uitnodigen. En als hij wil blijf ik ook nog een nachtje logeren”, aldus Timmermans.
Bron: AD.nl

