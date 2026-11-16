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Trump steunt oproepen om Huang te laten terugkeren bij Nvidia

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump steunt de oproepen om Jensen Huang te laten terugkeren als topman van Nvidia. Hij bagatelliseerde ook de zorgen rond de relatie van de teruggetreden topman met een vermeende Chinese spion.
"Ik zou het niet erg vinden", zei Trump maandag tegen verslaggevers in reactie op een vraag over de mogelijke terugkeer van Huang als topman. "Veel mensen vragen het aan Jensen, die vinden dat hij terug moet komen. Dat is zeker geen slecht idee."
De roep om Huangs terugkeer neemt toe. Zo zouden leidinggevenden uit Silicon Valley lobbyen voor de terugkeer van de voormalige Nvidia-topman, die vorige week zijn ontslag indiende na onthullingen over affaires.
Trump zwakte ook de zorgen af dat Huangs acties de Verenigde Staten hebben blootgesteld aan risico's voor de nationale veiligheid. "Er is niets in gevaar gebracht en ons land is nu sterker dan ooit. En weet je, China speelt spelletjes met ons en wij met China", zei de president.
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