Trump trekt strafheffing tegen India om aankoop Russische olie in

WASHINGTON (ANP) - President Donald Trump heeft de extra 25 procent strafheffing op Indiase goederen, die hij had opgelegd vanwege de aankopen van Russische olie door het land, opgeheven.

Het nieuwe tarief biedt aanzienlijke verlichting voor India, dat sinds afgelopen zomer te maken heeft met een invoerheffing van 50 procent op zijn exportproducten, het hoogste tarief voor producten van een grote Aziatische handelspartner van de VS.

Maandag kwamen de landen overeen dat de Amerikaanse importheffing op Indiase goederen wordt verlaagd van 25 naar 18 procent. India zal volgens Trump heffingen op producten uit de VS verlagen naar nul.

De opheffing van de 25 procent strafheffing gaat zaterdag in.