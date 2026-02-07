ECONOMIE
Fraudeonderzoek naar Franse oud-minister Lang om banden Epstein

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 1:47
PARIJS (ANP) - De Franse aanklagers voor financiële misdrijven hebben aan AFP laten weten dat ze een voorlopig onderzoek hebben geopend naar de voormalige minister van Cultuur Jack Lang en zijn dochter Caroline, na onthullingen in de Epstein-dossiers.
Het duo wordt onderzocht voor "witwassen van opbrengsten uit ernstige belastingfraude" vanwege hun vermoedelijke financiële banden met de overleden Amerikaanse financier en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Lang is momenteel directeur van de Parijse cultuurinstelling Institut du monde arabe.
Eerder werd al bekend dat Lang zondag uitleg moet komen geven bij het ministerie van Buitenlandse Zaken over zijn banden met Epstein. Uit onlangs door de VS vrijgegeven documenten rond Epstein zou blijken dat Langs banden met de Amerikaanse investeerder nauwer waren dan hij beweerde.
