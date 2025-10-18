ECONOMIE
Verstappen verovert pole voor sprintrace in Austin

Sport
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 7:48
anp181025031 1
AUSTIN (ANP) - Max Verstappen heeft een voortvarende start gemaakt in de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De nummer drie in het huidige wereldkampioenschap van de Formule 1 won op het circuit van Austin (Texas) de sprintkwalificatie en start daardoor zaterdag van poleposition in de sprintrace.
De viervoudig wereldkampioen van Red Bull was een fractie sneller dan Lando Norris van McLaren. Het verschil bedroeg 71 duizendsten van een seconde. Kampioenschapsleider Oscar Piastri van McLaren eindigde als derde, op 0,380 seconde van Verstappen.
De Duitser Nico Hülkenberg van Sauber verraste met de vierde plaats in de sprintkwalificatie.
In de sprintrace op zaterdag (aanvang 19.00 uur) zijn punten te verdienen voor het kampioenschap, zij het minder dan in de hoofdrace op zondag (aanvang 21.00 uur). Piastri leidt de titelstrijd met 22 punten meer dan teamgenoot Norris, Verstappen heeft 63 punten achterstand.
