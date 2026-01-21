Trump zegt dat tarieven voor Zwitserland weer kunnen stijgen

DAVOS (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij de importheffingen voor Zwitserland heeft verlaagd nadat Zwitserse bedrijven, waaronder Rolex, daarom hebben gevraagd, maar dat ze zo weer kunnen stijgen. Dat zei hij tijdens zijn speech op het World Economic Forum in Davos.

"Ik heb het verlaagd, omdat ik mensen geen pijn wil doen", zei Trump die vertelde dat onder meer Rolex hem had gebeld. Hij benoemde dat veel landen "een fortuin verdienen aan de VS". "Ik zou de tarieven veel hoger kunnen maken voor Zwitserland, maar ik doe het niet", voegde hij er later in een vraaggesprek op het podium aan toe.

Begin augustus kondigde Trump een importheffing van 39 procent aan voor Zwitserland. Daarna kromp de Zwitserse economie in het derde kwartaal, voor het eerst in twee jaar tijd. In november kwamen de landen tot een overeenkomst en werd het tarief verlaagd tot 15 procent.