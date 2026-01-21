ECONOMIE
Als je op je werk prive print: printers onthouden wat ze printen

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
woensdag, 21 januari 2026 om 16:24
bijgewerkt om woensdag, 21 januari 2026 om 16:32
220893231_m
Printers op de werkplek onthouden niet alleen bestandsnamen, maar in sommige gevallen ook de exacte inhoud van elk afgedrukt bestand.
Uit de rechtszaak die is aangespannen tegen een verslaggever van de Washington Post blijkt dat het bewijs onder meer bestaat uit de tekst van prints van geheime stukken.
De software PaperCut biedt bijvoorbeeld een functie voor het archiveren van afdrukken. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunnen systeembeheerders de inhoud van alle documenten bekijken die via het softwaresysteem zijn afgedrukt of gescand.
Wanneer iemand op de printknop drukt in een netwerk dat is uitgerust met deze printerbewakingssoftware, maakt het programma een geheime kopie van het bestand en genereert het een afbeelding van elke afgedrukte pagina. Dit gebeurt op de achtergrond – gebruikers zijn zich er mogelijk helemaal niet van bewust dat de inhoud van afgedrukte bestanden wordt gearchiveerd. Beheerders van de werkplek kunnen kiezen hoe lang kopieën van de documenten worden bewaard en hoeveel ruimte de documenten mogen innemen.
Wees gewaarschuwd: je netwerkbeheerder (of je baas) lezen mee.

