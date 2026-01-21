Canada bestaat alleen bij gratie van de VS, zegt Trump

DAVOS (ANP) - Canada kan de Verenigde Staten maar beter wat dankbaarder zijn, waarschuwt de Amerikaanse president Donald Trump. "Canada bestaat dankzij de VS", zei Trump op het World Economic Forum. Hij reageerde op een veelgeprezen toespraak van de Canadese premier Mark Carney, die middelgrote landen opriep de krachten te bundelen om grootmachten van zich af te kunnen houden.

"Ik zag jullie premier gisteren", zei Trump op de Zwitserse conferentie voor de wereldwijde bestuurs- en zakenelite. "Hij was niet zo dankbaar." Maar Canada bestaat enkel bij gratie van het grote buurland, stelt Trump. "Bedenk dat, Mark, de volgende keer als je uitlatingen doet."

Trump wil Canada bij de VS voegen, zei hij al vaak tot ontzetting van het buurland. Dinsdag deelde hij nog een afbeelding van een kaart met Canada onder Amerikaanse vlag.