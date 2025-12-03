Palestijnen melden doden Gaza na aanval Israël

GAZA (ANP/DPA) - Nadat volgens het Israëlische leger meerdere soldaten gewond waren geraakt tijdens een gevecht in de Gazastrook, heeft het Israëlische leger luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in het kustgebied. Vijf Palestijnen, onder wie twee minderjarigen, zijn omgekomen, meldt de door de Palestijnse beweging Hamas gecontroleerde burgerbescherming.

In de zuidelijke stad Khan Younis zou een tent zijn geraakt met ontheemden. Het Israëlische leger zegt dat het doelwit een lid van Hamas was. De reden hiervoor was dat Hamas eerder soldaten zou hebben aangevallen en meerdere soldaten had verwond, waarmee het bestand zou zijn geschonden.

De Israëlische premier Netanyahu had gewaarschuwd dat Israël het niet zou toelaten als soldaten gewond zouden raken.

Sinds het begin van het staakt-het-vuren op 10 oktober zijn er herhaaldelijk incidenten geweest met Palestijnse doden in de Gazastrook. Ook meerdere Israëlische soldaten sneuvelden.