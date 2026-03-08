ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

TUI haalt 550 reizigers terug uit de Malediven en Abu Dhabi

Economie
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 12:59
anp080326090 1
DEN HAAG (ANP) - TUI haalde afgelopen nacht met drie repatriëringsvluchten meer dan 550 reizigers op naar Frankfurt en Hannover, zegt een woordvoerster van de Nederlandse tak van de reisorganisatie. Ongeveer 300 reizigers werden opgehaald uit de Malediven en zo'n 250 van de luchthaven Al Ain in Abu Dhabi.
Naast Duitse passagiers waren er ook reizigers uit onder andere Nederland, België, Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Nog niet duidelijk is hoeveel Nederlanders aan boord zaten.
"Daarmee zijn de meeste, maar nog niet alle reizigers weer thuis. Ook een klein aantal Nederlandse vakantiegangers bevindt zich nog in onder andere Thailand", aldus de zegsvrouw.
Komende dagen
Volgens TUI zullen er de komende dagen nog meerdere repatriëringsvluchten plaatsvinden. "Daarnaast stellen we stoelen beschikbaar aan andere reisorganisaties en de betreffende regeringen om de repatriëringsinspanningen te ondersteunen."
Veel reizigers zitten sinds vorig weekend vast nadat Israël en de Verenigde Staten lucht- en raketaanvallen op Iran uitvoerden. Teheran reageerde met vergeldingsaanvallen, waarna in grote delen van het Midden-Oosten het luchtruim werd gesloten.
TUI gaf eerder aan druk bezig te zijn met het zoeken naar vluchten, maar dat is lastig omdat reizen via Dubai onveilig is. Daardoor kunnen ook mensen uit Azië niet terugkeren, omdat zij via Dubai moeten overstappen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (3)

Qatar waarschuwt dat oorlog in Golf energieleveringen ‘binnen dagen’ helemaal stillegt

schermafbeelding 2017 09 17 om 075108

Aan je poep valt te zien of je gaat afvallen

tdp-z-opletters-01_8309ff

Donald Trump lijdt aan ongeneeslijke hoogmoed. En hij vindt dat geweldig.

Generated_chart__beleggen_vs_cash_dikker

Wat je als belegger nú moet doen

bafkreifdmh3lq55wzgbgcfg7ma3sk5uhnk4gfcouyrrur5loag6if65fju

Deze 70 kinderen zijn allemaal dood. Vermoord

188731303_m

Wat is de nieuwe norm van 'darmgezondheid'? En wat heb jij daar aan?

Loading