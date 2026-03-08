ECONOMIE
Ministerie: dodental in Libanon opgelopen tot bijna 400

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 13:02
anp080326091 1
BEIROET (ANP/AFP) - Israëlische aanvallen op Libanon hebben volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid aan 394 mensen het leven gekost. Onder hen zijn 83 kinderen. Ook kwamen negen hulpverleners om het leven. Minister Rakan Nassereddine veroordeelde aanvallen op medisch personeel en ziekenwagens.
Zaterdag meldde het ministerie nog 294 doden door de aanvallen. Libanon is na de oorlog in Gaza ook weer meegesleurd in de oorlog die uitbrak toen Israël en de VS Iran aanvielen. Vanaf Libanees grondgebied vuurt Hezbollah raketten af en worden drones naar Israël gestuurd. Hezbollah wordt door Iran gesteund.
