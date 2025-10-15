Groningse excuses voor te laat beroep tegen verlenging gaswinning

GRONINGEN (ANP) - Het beroep van de provincie Groningen tegen de verlenging van de gaswinningsvergunning voor Pieterzijl-Oost, op de grens van Groningen en Friesland, is te laat ingediend bij de Raad van State en daardoor niet-ontvankelijk. Verantwoordelijk gedeputeerde Karin Dekker biedt daarvoor haar "oprechte verontschuldigingen" aan. "Heel erg vervelend", zei ze tegen Statenleden toen ze het nieuws bekendmaakte. Sommigen reageerden verbijsterd en plannen daar later een debat over in.

Groningen diende het inhoudelijke beroepschrift op 29 september in namens beide provincies en de betrokken waterschappen en gemeenten. Dat had echter uiterlijk op 10 september moeten gebeuren. Dekker baalt daar "ontzettend" van. Zij bood vooral verontschuldigingen aan aan de inwoners van het gebied. Zij krijgen een telefoontje, een mail en een persoonlijk bezoek.

Het beroep was gericht tegen de afwijzing van bezwaren tegen het winningsplan door minister Sophie Hermans. De NAM mag nu tot en met 2030 maximaal 98 miljoen kubieke meter gas oppompen bij Pieterzijl. De provincie Groningen is tegen de uitbreiding van gaswinning in kleine velden, omdat dit gevoelens van onveiligheid vergroot.

Eerdere fout

Dekker ging eerder al in de fout in een vergelijkbare zaak en bood daarvoor in juni haar excuses aan. Toen was de provincie door een "heel vervelende fout" niet aangesloten bij een zaak bij de Raad van State tegen hervatting van de gaswinning in Grijpskerk.

D66-voorvrouw Paula Benjamins sprak van een déjà vu. "Ongelooflijk." Dekker erkende dat het "een soort van doodzonde" is om termijnen te overschrijden. Zij had ook begrip voor de emoties die bij Statenleden loskwamen tijdens een ingelaste schorsing. Veel partijen willen een gesprek over de misser. Dekker zal voor dat debat een tijdlijn en analyse van de gebeurtenissen opstellen.