Tweede Britse toezichthouder stelt onderzoek naar chatbot Grok in

WILMSLOW (ANP/BLOOMBERG) - De Britse gegevensbeschermingsautoriteit stelt een onderzoek in naar chatbot Grok. Het is de tweede Britse toezichthouder die de chatbot van Elon Musks bedrijf xAI onder de loep neemt.

De toezichthouder, Information Commissioner's Office, onderzoekt of persoonlijke gegevens verkeerd zijn behandeld bij het maken van afbeeldingen. Via Grok kunnen gebruikers seksueel getinte afbeeldingen genereren, waaronder het laten uitkleden van mensen op foto's. Om die reden ligt de chatbot in meerdere landen onder vuur. Musk meldde maatregelen te nemen, maar Reuters stelde dinsdag dat Grok nog steeds dergelijke afbeeldingen genereert.

De Britse mediawaakhond Ofcom meldde in januari een onderzoek in te stellen naar Grok, om dezelfde redenen. De toezichthouders werken samen in het onderzoek.

Eerder op dinsdag vielen Franse autoriteiten het kantoor van X in Parijs binnen. De seksueel getinte afbeeldingen door AI-chatbot Grok zijn ook onderdeel van dat onderzoek.