ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tweede Britse toezichthouder stelt onderzoek naar chatbot Grok in

Economie
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 16:02
anp030226155 1
WILMSLOW (ANP/BLOOMBERG) - De Britse gegevensbeschermingsautoriteit stelt een onderzoek in naar chatbot Grok. Het is de tweede Britse toezichthouder die de chatbot van Elon Musks bedrijf xAI onder de loep neemt.
De toezichthouder, Information Commissioner's Office, onderzoekt of persoonlijke gegevens verkeerd zijn behandeld bij het maken van afbeeldingen. Via Grok kunnen gebruikers seksueel getinte afbeeldingen genereren, waaronder het laten uitkleden van mensen op foto's. Om die reden ligt de chatbot in meerdere landen onder vuur. Musk meldde maatregelen te nemen, maar Reuters stelde dinsdag dat Grok nog steeds dergelijke afbeeldingen genereert.
De Britse mediawaakhond Ofcom meldde in januari een onderzoek in te stellen naar Grok, om dezelfde redenen. De toezichthouders werken samen in het onderzoek.
Eerder op dinsdag vielen Franse autoriteiten het kantoor van X in Parijs binnen. De seksueel getinte afbeeldingen door AI-chatbot Grok zijn ook onderdeel van dat onderzoek.
loading

POPULAIR NIEUWS

4eb7a935-cd2f-464a-808a-fa58b8e7ba2a_w1080_h608_s

De nucleaire dreiging na de val van Teheran

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

277454483_m

De miljardairs van de wereld per land

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading