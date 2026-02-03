Rutte verzekert: Russische luchtaanvallen ontgaan de VS niet

KYIV (ANP) - De Russische luchtaanvallen op energievoorzieningen in Oekraïne ontgaan de Verenigde Staten niet, verzekert NAVO-topman Mark Rutte. "Ze zullen dit onderkennen als een aanval op onschuldige burgers", zei Rutte op bezoek bij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die gaat de Amerikaanse president Trump erop wijzen dat Rusland de met Trump afgesproken aanvalspauze heeft geschonden.

De VS duwen Oekraïne en Rusland woensdag weer aan de onderhandelingstafel, maar Rusland lijkt volgens Rutte niet oprecht uit op vrede. "Ik neem dit uiterst serieus. Natuurlijk laat dit je betwijfelen of de Russen serieus zijn", zei hij tijdens een persconferentie met Zelensky. De Oekraïense president zei dat de nieuwe bombardementen gevolgen hebben voor hoe zijn team de onderhandelingen ingaat.

"Ik ben er absoluut zeker van dat de VS het hebben opgemerkt. Ze zien wat er gebeurde. Ze zullen dit horen", meent Rutte.