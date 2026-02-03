ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mandelson lekte informatie aan Epstein over financiële crisis

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 15:59
anp030226153 1
LONDEN (ANP/RTR) - De voormalige Britse ambassadeur in de VS, Peter Mandelson, heeft gevoelige informatie doorgespeeld aan zedendelinquent en investeerder Jeffrey Epstein. Dat blijkt uit een eerste onderzoek naar de documenten die de Amerikaanse overheid heeft vrijgegeven omtrent Epstein. Volgens de woordvoerder van de Britse premier Keir Starmer ging de informatie over de financiële crisis van 2008 en "de daaropvolgende officiële activiteiten om de economie te stabiliseren".
De woordvoerder voegde eraan toe dat de premier "er niet van overtuigd was dat alle informatie al boven water is gekomen". Mandelson onderhield warme banden met Epstein, wat ook bleek uit documenten die de Amerikaanse overheid vorige week vrijgaf. Starmer heeft opdracht gegeven tot een spoedonderzoek naar de banden tussen de twee.
Volgens de woordvoerder waren er destijds strikte maatregelen genomen om te voorkomen dat de informatie zou lekken, maar lijkt het erop dat dit toch is gebeurd.
loading

POPULAIR NIEUWS

4eb7a935-cd2f-464a-808a-fa58b8e7ba2a_w1080_h608_s

De nucleaire dreiging na de val van Teheran

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

277454483_m

De miljardairs van de wereld per land

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading