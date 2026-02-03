Mandelson lekte informatie aan Epstein over financiële crisis

LONDEN (ANP/RTR) - De voormalige Britse ambassadeur in de VS, Peter Mandelson, heeft gevoelige informatie doorgespeeld aan zedendelinquent en investeerder Jeffrey Epstein. Dat blijkt uit een eerste onderzoek naar de documenten die de Amerikaanse overheid heeft vrijgegeven omtrent Epstein. Volgens de woordvoerder van de Britse premier Keir Starmer ging de informatie over de financiële crisis van 2008 en "de daaropvolgende officiële activiteiten om de economie te stabiliseren".

De woordvoerder voegde eraan toe dat de premier "er niet van overtuigd was dat alle informatie al boven water is gekomen". Mandelson onderhield warme banden met Epstein, wat ook bleek uit documenten die de Amerikaanse overheid vorige week vrijgaf. Starmer heeft opdracht gegeven tot een spoedonderzoek naar de banden tussen de twee.

Volgens de woordvoerder waren er destijds strikte maatregelen genomen om te voorkomen dat de informatie zou lekken, maar lijkt het erop dat dit toch is gebeurd.