Jongeren hebben het moeilijk. In een wereld die zelfs als je jong bent wel erg snel gaat, met duistere wolken an de horizon. Examenstress, eenzaamheid, liefdesverdriet en rouw – veel jongeren maken moeilijke periodes door. In de Süddeutsche Zeitung delen zeven jonge mensen hun persoonlijke copingstrategieën. Het zijn geen grootse oplossingen, maar kleine rituelen die hen helpen om door te gaan.​

Slapeloze nachten en een positieve lijst

notities-app met als titel "Dingen die ik vandaag goed heb gedaan". Al bijna twee jaar noteert ze kleine en grote successen – van een seminar bijwonen ondanks een paniekaanval tot succesvol verhuizen. Het helpt haar om de innerlijke criticus het zwijgen op te leggen.​ Een van de jongeren beschrijft hoe ze 's nachts wakker ligt te piekeren over haar studie. Haar oplossing: eenmet als titelAl bijna twee jaar noteert ze kleine en grote successen – van een seminar bijwonen ondanks een paniekaanval tot succesvol verhuizen. Het helpt haar om de innerlijke criticus het zwijgen op te leggen.​

Een ander worstelt met opstaan. Om 6.06 uur gaat de wekker, maar zonder speciale app blijft ze liggen. De oplossing: een alarm dat pas stopt als ze haar telefoon dertig seconden schudt. Het is geen elegante methode, maar wel een eerlijke.​

De supermarkt als rustpunt

Bij innerlijke onrust en paniekaanvallen zoekt een jonge vrouw troost in de supermarkt. De geur van warme broodjes, bekende producten uit haar jeugd en het geroezemoes van andere mensen met hun eigen zorgen – het maakt haar problemen even draaglijk. Geen sportschool of therapiesessie, maar een fel verlichte discounter om de hoek.​

Samen bewegen, samen verwerken

de dansvloer, waar bije mensen haar eraan herinneren dat vreugde mogelijk is. Bij rouwverwerking na het verlies van een collega bleken korte wandelingenmet collega's cruciaal voor het herstel.​ Anderen vinden steun in beweging en gemeenschap . Een jonge vrouw verwerkt haar werkfrustratie op, waar bije mensen haar eraan herinneren dat vreugde mogelijk is. Bijna het verlies van een collega bleken korte wandelingenmet collega's cruciaal voor het herstel.​

Muziek

De meest opvallende strategie komt van een jongere die rouwt om haar oma. Ze beschrijft de drang naar zelfdestructief gedrag en vindt een uitlaatklep in moshpits bij concerten. Samen met anderen die hun eigen storm doorstaan, brengt haar uiteindelijk tot rust. Zoals ze zelf zegt: gevoelens mogen worden uitgelaten.​

Cijfers over mentale gezondheid Gen Z