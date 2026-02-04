ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

GenZ: Zeven jongeren vertellen over slapeloosheid, verdriet en kleine strategieën die hen helpen om door te gaan.

psychologie
door Dirk Kruin
woensdag, 04 februari 2026 om 5:46
c4137df9-61d4-477e-a2b1-31cc76d22e5a
Jongeren hebben het moeilijk. In een wereld die zelfs als je jong bent wel erg snel gaat, met duistere wolken an de horizon. Examenstress, eenzaamheid, liefdesverdriet en rouw – veel jongeren maken moeilijke periodes door. In de Süddeutsche Zeitung delen zeven jonge mensen hun persoonlijke copingstrategieën. Het zijn geen grootse oplossingen, maar kleine rituelen die hen helpen om door te gaan.​
Slapeloze nachten en een positieve lijst
Een van de jongeren beschrijft hoe ze 's nachts wakker ligt te piekeren over haar studie. Haar oplossing: een notities-app met als titel "Dingen die ik vandaag goed heb gedaan". Al bijna twee jaar noteert ze kleine en grote successen – van een seminar bijwonen ondanks een paniekaanval tot succesvol verhuizen. Het helpt haar om de innerlijke criticus het zwijgen op te leggen.​
Een ander worstelt met opstaan. Om 6.06 uur gaat de wekker, maar zonder speciale app blijft ze liggen. De oplossing: een alarm dat pas stopt als ze haar telefoon dertig seconden schudt. Het is geen elegante methode, maar wel een eerlijke.​
De supermarkt als rustpunt
Bij innerlijke onrust en paniekaanvallen zoekt een jonge vrouw troost in de supermarkt. De geur van warme broodjes, bekende producten uit haar jeugd en het geroezemoes van andere mensen met hun eigen zorgen – het maakt haar problemen even draaglijk. Geen sportschool of therapiesessie, maar een fel verlichte discounter om de hoek.​
Samen bewegen, samen verwerken
Anderen vinden steun in beweging en gemeenschap. Een jonge vrouw verwerkt haar werkfrustratie op de dansvloer, waar bije mensen haar eraan herinneren dat vreugde mogelijk is. Bij rouwverwerking na het verlies van een collega bleken korte wandelingenmet collega's cruciaal voor het herstel.​
Opvallend: uit onderzoek blijkt dat 42% van Generatie Z inmiddels therapie volgt, een stijging van 22% ten opzichte van 2022. Daarnaast noemt 77% van de jongeren zelfhulpmethoden als boeken, journaling en podcasts als belangrijk hulpmiddel.
Muziek
De meest opvallende strategie komt van een jongere die rouwt om haar oma. Ze beschrijft de drang naar zelfdestructief gedrag en vindt een uitlaatklep in moshpits bij concerten. Samen met anderen die hun eigen storm doorstaan, brengt haar uiteindelijk tot rust. Zoals ze zelf zegt: gevoelens mogen worden uitgelaten.​

Cijfers over mentale gezondheid Gen Z

  • 42% van Generatie Z volgt therapie – een stijging van 22% sinds 2022
  • 77% gebruikt zelfhulpmethoden zoals journaling en podcasts
  • 6 op 10 jongeren voelen zich overweldigd door wereldgebeurtenissen
  • 68% nam ooit een social media-pauze voor hun mentale gezondheid
  • Meest helpende methoden: therapie (24%), leefstijlfactoren zoals slaap en beweging (22%), tijd met familie en vrienden (19%)

Lees ook

Vier op tien jonge mannen kijkt strafbare of gewelddadige pornoVier op tien jonge mannen kijkt strafbare of gewelddadige porno
Elke maand sterft een klas jonge mensen aan zelfdoding, het verhaal van Britt (21) uit HengeloElke maand sterft een klas jonge mensen aan zelfdoding, het verhaal van Britt (21) uit Hengelo
Waarom jongeren ineens zóveel later aan seks beginnenWaarom jongeren ineens zóveel later aan seks beginnen
Waarom twintigers massaal minder drinkenWaarom twintigers massaal minder drinken
Waarom jij straks geen huis kunt kopen, maar je opa drie heeftWaarom jij straks geen huis kunt kopen, maar je opa drie heeft
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

074391ccdbb6bf1d2fc3adca90c637d0e5361dcd

Deze auto’s hebben het minst pech

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

109198250_m

Als je ouder wordt: ruim je rommel op – uit liefde voor je kinderen

Loading