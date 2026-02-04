GenZ: Zeven jongeren vertellen over slapeloosheid, verdriet en kleine strategieën die hen helpen om door te gaan.

Jongeren
hebben het moeilijk. In een wereld die zelfs als je jong bent wel erg snel gaat, met duistere wolken an de horizon. Examenstress, eenzaamheid, liefdesverdriet
en rouw – veel jongeren maken moeilijke periodes door. In de Süddeutsche Zeitung
delen zeven jonge mensen hun persoonlijke copingstrategieën. Het zijn geen grootse oplossingen, maar kleine rituelen die hen helpen om door te gaan.
Slapeloze nachten en een positieve lijst
Een van de jongeren
beschrijft hoe ze 's nachts wakker ligt te piekeren over haar studie. Haar oplossing: een notities-app
met als titel "Dingen die ik vandaag goed heb gedaan".
Al bijna twee jaar noteert ze kleine en grote successen – van een seminar bijwonen ondanks een paniekaanval tot succesvol verhuizen. Het helpt haar om de innerlijke criticus het zwijgen op te leggen.
Een ander worstelt met opstaan. Om 6.06 uur gaat de wekker, maar zonder speciale app blijft ze liggen. De oplossing: een alarm dat pas stopt als ze haar telefoon dertig seconden schudt. Het is geen elegante methode, maar wel een eerlijke.
De supermarkt als rustpunt
Bij innerlijke onrust en paniekaanvallen zoekt een jonge vrouw troost in de supermarkt. De geur van warme broodjes, bekende producten uit haar jeugd en het geroezemoes van andere mensen met hun eigen zorgen – het maakt haar problemen even draaglijk. Geen sportschool of therapiesessie, maar een fel verlichte discounter om de hoek.
Samen bewegen, samen verwerken
Anderen vinden steun in beweging en gemeenschap
. Een jonge vrouw verwerkt haar werkfrustratie op de dansvloer
, waar bije mensen haar eraan herinneren dat vreugde mogelijk is. Bij rouwverwerking
na het verlies van een collega bleken korte wandelingenmet collega's cruciaal voor het herstel.
Opvallend: uit onderzoek blijkt dat 42% van Generatie Z inmiddels therapie volgt
, een stijging van 22% ten opzichte van 2022. Daarnaast noemt 77% van de jongeren
zelfhulpmethoden als boeken, journaling en podcasts als belangrijk hulpmiddel.
Muziek
De meest opvallende strategie komt van een jongere die rouwt om haar oma. Ze beschrijft de drang naar zelfdestructief gedrag en vindt een uitlaatklep in moshpits bij concerten. Samen met anderen die hun eigen storm doorstaan, brengt haar uiteindelijk tot rust. Zoals ze zelf zegt: gevoelens mogen worden uitgelaten.
Cijfers over mentale gezondheid Gen Z
- 42% van Generatie Z volgt therapie – een stijging van 22% sinds 2022
- 77% gebruikt zelfhulpmethoden zoals journaling en podcasts
- 6 op 10 jongeren voelen zich overweldigd door wereldgebeurtenissen
- 68% nam ooit een social media-pauze voor hun mentale gezondheid
- Meest helpende methoden: therapie (24%), leefstijlfactoren zoals slaap en beweging (22%), tijd met familie en vrienden (19%)