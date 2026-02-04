Høiby emotioneel bij eerste verklaring in proces

OSLO (ANP) - Marius Borg Høiby werd woensdag emotioneel tijdens zijn eerste verklaring in de rechtbank, waar hij terechtstaat voor onder meer verkrachting en mishandeling. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit stelt dat hij jarenlang door journalisten is "lastiggevallen en gepest".

"Ik vind het ontzettend moeilijk om voor zoveel mensen te spreken", begon Høiby (29) volgens Noorse media met trillende stem, waarop hij in tranen uitbarstte. "Ik word al gevolgd door de pers sinds ik 3 jaar oud was", vervolgde hij. "Dat ze hier in de zaal zitten, vind ik verschrikkelijk." Volgens Høiby verdraaien journalisten "alles tot iets wat het niet is".

Zijn moeder trouwde in 2001 met kroonprins Haakon. Høiby heeft zelf geen titel en is geen officieel lid van het koninklijk huis. Hij zei in de rechtbank in Oslo dat hij een leven leidt dat maar weinig mensen zich kunnen voorstellen. Hij beschreef onder meer de vele feesten en alcohol- en drugsgebruik.