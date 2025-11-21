ECONOMIE
Beer valt schoolklas aan in Canada, meerdere zwaargewonden

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 21 november 2025 om 11:32
anp211125114 1
In Canada zijn meerdere gewonden gevallen bij een aanval van een grizzlybeer. Bij het incident waren volgens media leerlingen en leraren van een schoolklas betrokken. Ook kinderen zouden gewond zijn geraakt.
Vier zijn ernstig gewond, van wie er twee in kritieke toestand verkeren, aldus omroep CBC. Zeven anderen zijn ter plaatse behandeld. De aanval vond plaats op een wandelpad in Bella Coola, in het zuidwesten van Canada. Een moeder heeft tegen media gezegd dat de klas van haar 10-jarige zoon bij het incident betrokken was.
Zij vertelde ook dat leerlingen berenspray, een soort pepperspray tegen beren, gebruikten om het dier te verjagen, terwijl leraren de aanval probeerden af te slaan. Een leraar kreeg "de volle laag" en is met een helikopter weggevoerd, aldus de moeder. Volgens haar hebben drie kinderen grote verwondingen opgelopen.

